Хилл — о Пиастри: даже если машина будет ехать, бороться за победы пока не получится

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал провальный старт сезона пилота «Макларена» Оскара Пиастри. Австралиец второй этап подряд не смог стартовать в гонке — в Мельбурне он разбил машину на прогревочном круге, в Шанхае подвела техника.
«Да, это очень и очень удручает его. Думаю, он уже понимает — даже если машина будет ехать, бороться за победы пока не получится. Выиграть чемпионство в этом году не выйдет, а ведь у него был шанс в прошлом сезоне. Так что да, для него всё складывается не лучшим образом», — приводит слова Хилла издание F1Oversteer.
Британец также отметил, что сложности с надёжностью на старте новой эры регламента напоминают старую школу Формулы-1, где главным достижением было просто добраться до финиша. В Китае из строя сошли сразу семь машин, включая оба «Макларена».