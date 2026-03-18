Ньюи возглавил поиски нового руководителя «Астон Мартин». Среди кандидатов — Хорнер

Технический гений «Астон Мартин» Эдриан Ньюи лично участвует в подборе кандидата на пост руководителя команды, который он занял в ноябре 2025 года после перестановок в структуре коллектива. Об этом сообщает PlanetF1.

По информации источника, процесс поиска нового босса начался ещё до Гран-при Лас-Вегаса, когда Ньюи сменил Энди Кауэлла. Последний сохранил место в команде, но сосредоточился на интеграции силовой установки «Хонды» и взаимодействии с партнёрами.

Среди кандидатов, с которыми велись переговоры, называются несколько громких имён:

Мартин Уитмарш — бывший руководитель «Макларена» и глава Aston Martin Performance Technologies, ушедший на пенсию в октябре 2024 года.

Джанпьеро Ламбьязе — гоночный инженер Макса Ферстаппена и глава гоночного департамента «Ред Булл». По данным источника, он отклонил предложение.

Маттиа Бинотто и Джонатан Уитли — топ-менеджеры «Ауди». Бинотто отказался, переговоры с Уитли продолжаются.

Андреас Зайдль — бывший руководитель «Макларена» и CEO Sauber Group, покинувший пост во второй половине 2024 года. Считается приоритетным кандидатом.

Кристиан Хорнер — экс-руководитель «Ред Булл», чья пауза в Формуле-1 завершается в ближайшие месяцы. Возвращение возможно на условиях партнёрства с долей в команде.

Источники отмечают, что затянувшийся процесс поиска может быть связан с желанием кандидатов получить гарантии, что с ними не произойдёт то же, что с Кауэллом, учитывая особое положение Ньюи в иерархии.