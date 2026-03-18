Ферстаппен больше половины гонки сбрасывал газ из-за недопонимания с командой
Анализ переговоров по радио во время Гран-при Китая выявил коммуникационную ошибку в «Ред Булл», из-за которой Макс Ферстаппен сбрасывал газ в одном из поворотов без необходимости. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Нидерландец получил указание экономить топливо и беречь энергию в первом и 14-м поворотах, но начал делать то же самое и в шестом, хотя этого не требовалось. Лишь на 35-м круге из 56 он уточнил у инженера Джанпьеро Ламбьязе: «Я должен сбрасывать газ в шестом повороте или нет?» Тот ответил: «Сбрасывать не нужно».

В ответ пилот «Ред Булл» раздражённо заметил: «Я тут больше половины гонки сбрасываю. Почему мне никто не сказал?»

Ламбьязе заметил, что из-за лишнего сброса газа Ферстаппен теряет время относительно Оливера Бермана из «Хааса» и не может к нему приблизиться. Лишь тогда гонщик осознал ошибку. На упрёк инженер ответил резко: «Я на твоей стороне, Макс. Пытаюсь помочь и давать информацию. И всё».

Через семь кругов после этого разговора, на 46-м круге, Ферстаппен сошёл из-за проблем с охлаждением гибридной системы.

