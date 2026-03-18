Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Ауди» объяснили провал на Гран-при Китая

В «Ауди» объяснили провал на Гран-при Китая
Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли прокомментировал неудачный уикенд команды на Гран-при Китая, где Нико Хюлькенберг не смог финишировать в спринте, а Габриэл Бортолето и вовсе не стартовал в основной гонке из-за технических проблем.

«Эта трасса выявила наши слабости во многих областях. Стало очевидно, насколько важна управляемость в определённых гоночных ситуациях. Для нас это пока вызов.

Очень обидно, что во втором Гран-при подряд у нас только одна машина на трассе. Мы должны извиниться перед пилотами», — приводит слова Уитли немецкое издание Auto Motor und Sport.

В личном зачёте после двух гонок Бортолето набрал два очка, тогда как Хюлькенберг остается без очков.

Может быть интересно:
Антонелли справился, но Расселлу он не соперник. Итоги Гран-при Китая Формулы-1
Антонелли справился, но Расселлу он не соперник. Итоги Гран-при Китая Формулы-1
