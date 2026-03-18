В «Ауди» объяснили провал на Гран-при Китая

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли прокомментировал неудачный уикенд команды на Гран-при Китая, где Нико Хюлькенберг не смог финишировать в спринте, а Габриэл Бортолето и вовсе не стартовал в основной гонке из-за технических проблем.

«Эта трасса выявила наши слабости во многих областях. Стало очевидно, насколько важна управляемость в определённых гоночных ситуациях. Для нас это пока вызов.

Очень обидно, что во втором Гран-при подряд у нас только одна машина на трассе. Мы должны извиниться перед пилотами», — приводит слова Уитли немецкое издание Auto Motor und Sport.

В личном зачёте после двух гонок Бортолето набрал два очка, тогда как Хюлькенберг остается без очков.