«Это нам на руку». Лиам Лоусон — об отмене Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон считает, что отмена этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии может сыграть на руку его команде. Из-за военного конфликта на Ближнем Востоке календарь Формулы-1 сократился с 24 до 22 гонок, образовав пятинедельную паузу между Гран-при Японии и Майами.

«Думаю, это нам на руку. У нас появилось больше времени. Планируем привезти кое-какие обновления в ближайших гонках, теперь есть время их подготовить, а также поработать над надёжностью.

К тому же в Бахрейне у нас всё равно были проблемы. Это всегда была сложная для нас трасса», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.