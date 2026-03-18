«У него ДНК победителя». Серхио Перес — о гендиректоре «Кадиллака» Дэне Тауриссе

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес высоко оценил роль генерального директора Дэна Таурисса в становлении американской команды, которая дебютировала в Формуле-1 в этом сезоне.

«У нас отличные рабочие отношения. Что мне действительно нравится в Дэне, так это его ДНК победителя. Думаю, он не будет слишком терпелив на старте и будет подталкивать всю команду вперёд, чтобы как можно быстрее добиваться результатов», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

Таурисс, менее известный в Европе, имеет обширный опыт в спортивном бизнесе — через TWG Global он владеет долями в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольной команде «Лос-Анджелес Лейкерс», а также является совладельцем и CEO Andretti Global.