ФИА может перенести сроки моторных доработок из-за отмены ГП Бахрейна и Саудовской Аравии

Отмена двух апрельских этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на график внедрения обновлений двигателей в Формуле-1. По информации Motorsport-Magazin, Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует скорректировать регламент ADUO.

Изначально система ADUO предусматривала четыре периода наблюдения за сезон. После каждых шести гонок производители сравниваются по индексу производительности ДВС. Из-за отмены этапов шестая гонка сезона состоится лишь в начале июня в Монако, тогда как изначально этот рубеж пришёлся бы на начало апреля. Для всех производителей, кроме лидирующего «Мерседеса», это было бы невыгодно.

Ожидается, что ФИА предложит сдвинуть дедлайн, это решение будет одобрено, так как против выступает только «Мерседес». Нововведение позволит отстающим производителям раньше получить разрешение на доработки.

Согласно регламенту, производители, отстающие более чем на 2% от лучшего мотора, получают право на дополнительные улучшения. Система предусматривает увеличение числа доработок при отставании более 4%, 6% и 8%. Также расширяется время на стендовые испытания, смягчаются ограничения по бюджету.