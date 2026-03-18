Фелипе Масса: Фернандо Алонсо сможет победить Лэнса Стролла даже в 65 лет

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высоко оценил уровень Фернандо Алонсо и заявил, что испанец остаётся конкурентоспособным даже в 44 года. При этом бразилец нелестно высказался о напарнике двукратного чемпиона по «Астон Мартин» Лэнсе Стролле.

«Мы с Фернандо не лучшие друзья, хотя мы часто ужинали и многое делали вместе, но он, без сомнения, был лучшим гонщиком, с которым мне когда-либо приходилось соревноваться.

И сейчас Фернандо хорошо справляется. Конечно, его напарник — это не [Шарль] Леклер, [Ландо] Норрис или [Джордж] Расселл. Стролла он сможет победить даже в 65 лет.

Относительно завершения его карьеры, я надеюсь, что когда он поймёт, что пора заканчивать, он сделает это в нужный момент. Я не думаю, что Фернандо — тот тип гонщика, которому нужно быть в Формуле-1 только для того, чтобы бороться в конце пелотона. Есть столько других серий, в которых можно получать удовольствие», — приводит слова Массы издание Motorsport-Magazin.