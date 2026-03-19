В «Феррари» оценили отставание от «Мерседеса» в 20-25 л.с. на высоких оборотах

«Феррари» уступает «Мерседесу» в мощности двигателя 20-25 лошадиных сил, что особенно заметно на высоких оборотах. Такой вывод сделал спортивный департамент «Скудерии» по итогам Гран-при Китая, сообщает Autosport.

По информации издания, в среднем болид SF-26 проигрывает W17 «Мерседеса» около 0,4-0,5 секунды с круга. При этом на первых двух секторах трассы в Шанхае итальянская машина шла на одном уровне с немецкой, но теряла почти три десятых только на прямых — на третьем секторе.

Как отмечает Autosport, отставание в мощности объясняется несколькими факторами. Во-первых, предполагаемым трюком «Мерседеса» со степенью сжатия двигателя в горячем состоянии, во-вторых, топливом Petronas, которое увеличивает теплотворную способность в камере сгорания и рассчитано на высокую степень сжатия. В-третьих, более крупной турбиной, позволяющей с помощью суперклиппинга (использования избыточной мощности для подзарядки батареи без потери скорости на прямых) добиваться большей пиковой мощности.

В «Феррари» ждут возможности воспользоваться системой ADUO, чтобы попытаться вернуть мощность. По информации источника, это может произойти не раньше 13-го этапа — Гран-при Венгрии, который пройдёт перед летним перерывом.