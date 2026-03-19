Хэмилтон стал четвёртым гонщиком с подиумами в трёх разных 10-летиях карьеры

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал четвёртым гонщиком в истории Формулы-1, которому удавалось подниматься на подиум в 20, 30 и 40 лет. Об этом сообщает итальянское издание FormulaPassion.

В минувший уикенд на Гран-при Китая семикратный чемпион мира финишировал третьим, завоевав свой первый подиум в составе «Скудерии». Ранее в этот клуб входили только Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Найджел Мэнселл.

Первый подиум в карьере Хэмилтона случился 19 лет назад — 18 марта 2007 года. Тогда британец в Мельбурне финишировал третьим.

Также, как отмечает источник, в возрасте 41 года, двух месяцев и восьми дней Хэмилтон поднялся на 22-е место в списке самых возрастных призёров в истории «Королевских гонок». Если исключить из расчётов американских пилотов 1950-х, которые выступали только в Индианаполисе без конкуренции со стороны европейских команд, то Хэмилтон был бы 19-м.