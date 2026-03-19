Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон стал четвёртым гонщиком с подиумами в трёх разных 10-летиях карьеры

Хэмилтон стал четвёртым гонщиком с подиумами в трёх разных 10-летиях карьеры
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал четвёртым гонщиком в истории Формулы-1, которому удавалось подниматься на подиум в 20, 30 и 40 лет. Об этом сообщает итальянское издание FormulaPassion.

В минувший уикенд на Гран-при Китая семикратный чемпион мира финишировал третьим, завоевав свой первый подиум в составе «Скудерии». Ранее в этот клуб входили только Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Найджел Мэнселл.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Первый подиум в карьере Хэмилтона случился 19 лет назад — 18 марта 2007 года. Тогда британец в Мельбурне финишировал третьим.

Также, как отмечает источник, в возрасте 41 года, двух месяцев и восьми дней Хэмилтон поднялся на 22-е место в списке самых возрастных призёров в истории «Королевских гонок». Если исключить из расчётов американских пилотов 1950-х, которые выступали только в Индианаполисе без конкуренции со стороны европейских команд, то Хэмилтон был бы 19-м.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android