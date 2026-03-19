Хэмилтон стал четвёртым гонщиком с подиумами в трёх разных 10-летиях карьеры

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал четвёртым гонщиком в истории Формулы-1, которому удавалось подниматься на подиум в 20, 30 и 40 лет. Об этом сообщает итальянское издание FormulaPassion.
В минувший уикенд на Гран-при Китая семикратный чемпион мира финишировал третьим, завоевав свой первый подиум в составе «Скудерии». Ранее в этот клуб входили только Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Найджел Мэнселл.
Первый подиум в карьере Хэмилтона случился 19 лет назад — 18 марта 2007 года. Тогда британец в Мельбурне финишировал третьим.
Также, как отмечает источник, в возрасте 41 года, двух месяцев и восьми дней Хэмилтон поднялся на 22-е место в списке самых возрастных призёров в истории «Королевских гонок». Если исключить из расчётов американских пилотов 1950-х, которые выступали только в Индианаполисе без конкуренции со стороны европейских команд, то Хэмилтон был бы 19-м.
- 19 марта 2026
-
01:10
-
00:57
-
00:41
-
00:35
- 18 марта 2026
-
23:50
-
23:25
-
22:37
-
22:13
-
21:21
-
21:07
-
20:40
-
19:44
-
19:36
-
18:44
-
17:45
-
17:37
-
16:46
-
15:55
-
14:12
-
13:46
-
11:48
-
10:36
-
09:43
-
01:45
-
00:50
- 17 марта 2026
-
23:50
-
23:39
-
22:56
-
22:24
-
21:35
-
21:12
-
20:48
-
20:32
-
19:44
-
18:59