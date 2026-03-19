Вольф не ждёт повторения вражды Хэмилтона и Росберга в паре Расселл — Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что отношения между Джорджем Расселлом и Кими Антонелли не приведут к повторению ситуации с Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, чьё соперничество в середине 2010-х переросло в открытую вражду.

По словам австрийца, ситуация в нынешнем «Мерседесе» кардинально отличается от той, что была 10 лет назад. Расселл и Антонелли — воспитанники молодёжной программы немецкой команды, за их развитием в «Мерседесе» следили с самых первых шагов в формульных сериях.

«Нико и Льюис знали друг друга с картинга, с ранних лет они дружили, но между ними всегда была эта внутренняя борьба. То, что начиналось как дружба, превратилось в здоровую конкуренцию, потом в соперничество, а затем и в неприязнь. Это были два очень разных характера», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

При этом глава «Мерседеса» признал, что избежать борьбы между пилотами не удастся, если оба будут претендовать на титул. По его словам, в такой ситуации «локти неизбежно вылезут наружу», а команде придётся этим управлять.

«Но на данный момент, возможно, когда-нибудь я прикушу язык, чувствую, что мы в совершенно иной ситуации», — добавил Вольф.

Напомним, после двух этапов сезона-2026 у пилотов «Мерседеса» по одной победе — Антонелли выиграл в Китае, Расселл — в Австралии. В личном зачёте их разделяют всего четыре очка.