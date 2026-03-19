«Нелепость». Питер Уиндзор раскритиковал Лоуренса Стролла за проблемы «Астон Мартин»

Британский обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о трудностях команды «Астон Мартин» на старте нынешнего сезона.

«Тот факт, что Эдриан [Ньюи] появился в кепке «Астон Мартин» в Монако в прошлом году, но отправился в Японию лишь в ноябре, это просто абсурд и нелепость. На месте Лоуренса [Стролла] я бы задумался о том, чтобы избавиться от всех этих парней.

Почему Лоуренса не было в Японии? Почему он не следил за тем, чтобы «Хонда» шла по графику? И не спросил: «Эдриан, могу ли я чем-то помочь?»

Возможно, стоило арендовать дом рядом с заводом «Хонды», чтобы ваши сотрудники находились там постоянно. Почему бы не сделать так, чтобы свои люди находились в Японии на момент подписания соглашения?» — сказал Уиндзор в интервью YouTube-каналу CameronCC.

