Нико Росберг поздравил Антонелли с первой победой в Формуле-1

Нико Росберг поздравил Антонелли с первой победой в Формуле-1
Чемпион мира Нико Росберг поздравил пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли с первой победой на этапе Формулы-1.

«Мои поздравления. Мы давно знаем друг друга… Было здорово наблюдать за тем, как продвигается твоя карьера. И теперь победа в Ф-1… Я был очень эмоционален, когда смотрел гонку. Ты полностью это заслужил. Желаю тебе всего наилучшего в следующих гонках.

Я также выиграл свою первую гонку в Китае. И теперь мы одни из семи пилотов «Мерседеса», выигрывавших гонки. Это очень особенное достижение… И да, я буду продолжать болеть за тебя, желаю всего наилучшего тебе, команде и Джорджу [Расселлу]. Впереди захватывающий сезон. Надеюсь, мы скоро увидимся», — сказал Росберг в социальных сетях.

Материалы по теме
«Эта машина летит как пуля». Ферстаппен высказался о победе Антонелли на Гран-при Китая
