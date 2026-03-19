Де ла Роса: справедливость должна восторжествовать, а Алонсо — покинуть Ф-1 с победой

Бывший пилот Формулы-1 испанец Педро де ла Роса заявил, что рассчитывает на победу двукратного чемпиона мира соотечественника Фернандо Алонсо до ухода его из спорта.

«Это ведь Фернандо. Я всегда говорил, что в конечном итоге справедливость должна восторжествовать. А в спорте она заключается в том, чтобы Фернандо покинул спорт с победой. Если не в чемпионате, то в гонке… И уйти через парадную дверь, как и подобает великому чемпиону. Впереди ещё 20 гонок. Мы по-прежнему продолжаем мечтать об этом, впереди ещё весь сезон», — сказал де ла Роса в эфире программы El Larguero.

