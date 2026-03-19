Победитель «24 часов Ле-Мана» Блекемолен: Леклер сильнее Хэмилтона как гонщик

Победитель «24 часов Ле-Мана» и аналитик Йерун Блекемолен высказался о борьбе между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на минувшем Гран-при Китая.

«Мне очень понравилось наблюдать за Льюисом на Гран-при Китая. И за битвами с Леклером. Оба были полны энтузиазма. В конце концов, Льюис победил честно. Это было на грани, но не перешло черту.

Я помню спринтерскую гонку в прошлом году. Тогда Льюис был в отличной форме, но затем всё пошло на спад. Как по мне, Леклер просто сильнее как гонщик. В каком-то смысле это трасса Хэмилтона. Он всегда там хорош. Иногда всё складывается само собой, и вы оказываетесь в нужном ритме. Но я не думаю, что он будет ведущим в «Феррари», — сказал Блекемолен в подкасте Paddock Talk.