Нельсон Пике — о недовольстве Ферстаппена регламентом: в «Мерседесе» молчал бы как мышь

Бывший пилот Формулы-1 Нельсон Пике-младший отреагировал на критику нового регламента со стороны четырёхкратного чемпиона мира и гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Спросите Макса, какой год был интереснее, когда он выиграл чемпионат в финальной гонке или когда он выиграл за пять гонок до конца? Тот, когда он выиграл за пять гонок до конца. Он хочет побеждать в каждой гонке, не так ли? Поэтому вполне естественно, что он жалуется. Если бы он был в машине «Мерседеса», то молчал бы как мышь, не говоря не слова. Можете быть в этом абсолютно уверены», — сказал Пике в подкасте Pelas Pistas.