Вассёр: команды должны были показать обновления в Бахрейне, теперь нужно ждать ГП Майами

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о влиянии отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии на чемпионат.
«В Бахрейне и Джидде предполагалась активная разработка. Думаю, что вы не увидите новые детали в Мельбурне, Шанхае и Японии из-за лимита бюджета.
Все должны были представить большие обновления в Бахрейне, но это будет отложено до Майами. Не знаю, какой пакет будет у «Мерседеса», «Ред Булл», «Макларена» и у нас. Нужно сосредотачиваться на себе. Нужно двигаться к Майами. Теперь у нас больше времени для повышения производительности», — приводит слова Вассёра GPblog.
Самые именитые команды Формулы-1