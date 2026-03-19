Алонсо — о проблемах «Астон Мартин»: для меня нет разницы между третьим и 17-м местом

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался о трудностях команды на старте нынешнего сезона.

«Это не так тяжело, как вы думаете. Да, ситуация неидеальна. Мы все хотим победить. В этом году этого хотят 22 пилота. Один выигрывает, остальные будут испытывать психологическое напряжение. Поэтому для меня нет разницы между третьим, пятым или 17-м местом, это не имеет большого значения», — приводит слова Алонсо издание Motorsport Week.

Ранее стало известно, что ФИА может отстранить «Астон Мартин» от гонок из-за угрозы здоровью пилотов.

