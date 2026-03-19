Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фигура Ландо Норриса появится в Музее мадам Тюссо

Комментарии

Восковая фигура чемпиона Формулы-1 британца Ландо Норриса появится в Музее мадам Тюссо, расположенном в Лондоне (Англия). Презентация запланирована на лето 2026 года.

«Невероятно, моя фигура будет представлена в Музее мадам Тюссо, это огромная честь. Работа с художниками была потрясающей, и впечатляюще видеть нюансы, которые они вложили в работу. Не могу дождаться, когда фанаты придут и увидят готовую фигуру в Лондоне этим летом», — приводит слова Норриса издание London Now.

Ландо Норрису 26 лет. Британец дебютировал в Формуле-1 в 2019 году за «Макларен». В 2025-м стал чемпионом мира.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android