Фигура Ландо Норриса появится в Музее мадам Тюссо

Восковая фигура чемпиона Формулы-1 британца Ландо Норриса появится в Музее мадам Тюссо, расположенном в Лондоне (Англия). Презентация запланирована на лето 2026 года.

«Невероятно, моя фигура будет представлена в Музее мадам Тюссо, это огромная честь. Работа с художниками была потрясающей, и впечатляюще видеть нюансы, которые они вложили в работу. Не могу дождаться, когда фанаты придут и увидят готовую фигуру в Лондоне этим летом», — приводит слова Норриса издание London Now.

Ландо Норрису 26 лет. Британец дебютировал в Формуле-1 в 2019 году за «Макларен». В 2025-м стал чемпионом мира.

