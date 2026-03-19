Менеджер резервиста DS Penske Бедрина отреагировал на уход DS Automobiles из Формулы-Е

Пётр Алёшин, менеджер резервного гонщика команды Формулы-Е DS Penske Никиты Бедрина, прокомментировал решение автомобильного бренда DS Automobiles покинуть электрический чемпионат мира по окончании нынешнего сезона.

«Команда остаётся, это скорее смена бренда. И я думаю, что в ближайшее время мы услышим продолжение этой новости. Пока это всё, что могу прокомментировать», — отметил Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Ожидается, что место DS Automobiles в качестве партнёра Penske по команде Формулы-Е может занять приходящий в чемпионат Opel. DS Automobiles и Opel оба относятся к корпорации Stellantis Group.