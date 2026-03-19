Ральф Шумахер назвал главное отличие Макса Ферстаппена от своего брата Михаэля

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик немец Ральф Шумахер назвал главное отличие четырёхкратного чемпиона Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена от своего легендарного брата Михаэля Шумахера.

«Главное отличие Макса от моего брата в том, что Михаэль всегда поддерживал свою команду и не критиковал её на публике. И сейчас это очень важно. Конечно, внутри команды всё может быть. Как я слышал, они все вместе летели в одном самолёте и провели большой разговор.

Сейчас важно, чтобы Лоран Мекис показал, что может и восполнять пробелы в команде, привлекая новых сильных специалистов. Лоран рассуждает как инженер, и я не знаю, насколько обширны его связи за пределами Италии, учитывая его опыт работы в «Феррари».

Что касается «Ред Булл», то на данный момент, к сожалению, в центре внимания Макс Ферстаппен. Он вынужден высказываться по любому поводу, потому что больше некому», — приводит слова Шумахера портал RacingNews365.