Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник раскрыл масштаб проблем «Ауди» с двигателем

Источник раскрыл масштаб проблем «Ауди» с двигателем
Комментарии

Журналистка Джулианна Серасоли в своих социальных сетях сообщила, что «Ауди» теряет секунду с круга из-за работы силовой установки. По её информации, внутри немецкой команды рассчитывают на одобрение Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы получить возможность обновить двигатель по ходу сезона.

Система ADUO позволяет производителям, отстающим более чем на 2% от лидирующего мотора, получать дополнительные возможности для доработок. При отставании свыше 4%, 6% и 8% объём разрешённых обновлений увеличивается.

Изначально такие послабления планировалось ввести после шестого этапа сезона. Однако из-за отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии этот срок может быть сдвинут на более раннюю дату.

Материалы по теме
ФИА может перенести сроки моторных доработок из-за отмены ГП Бахрейна и Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android