Источник раскрыл масштаб проблем «Ауди» с двигателем

Журналистка Джулианна Серасоли в своих социальных сетях сообщила, что «Ауди» теряет секунду с круга из-за работы силовой установки. По её информации, внутри немецкой команды рассчитывают на одобрение Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы получить возможность обновить двигатель по ходу сезона.

Система ADUO позволяет производителям, отстающим более чем на 2% от лидирующего мотора, получать дополнительные возможности для доработок. При отставании свыше 4%, 6% и 8% объём разрешённых обновлений увеличивается.

Изначально такие послабления планировалось ввести после шестого этапа сезона. Однако из-за отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии этот срок может быть сдвинут на более раннюю дату.