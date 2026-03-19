Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Худшее шоу, чемпионат мира по уровню заряда аккумулятора». Алонсо — о ГП Китая

Комментарии

44-летний двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо негативно высказался о Гран-при Китая, победителем которого стал 19-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Четыре машины не стартовали. Это, наверное, худшее шоу, которое только можно представить. Хотя стартовать весело. Как и в Австралии, в Шанхае машина, кажется, очень хорошо стартовала. На первом круге у всех гонщиков одинаковый заряд батареи — полный. А затем начинается чемпионат мира по уровню заряда аккумулятора, и в этом плане мы не так хороши, как остальные», — приводит слова Алонсо портал RacingNews365.

Алонсо на Гран-при Китая досрочно завершил борьбу из-за слишком сильных вибраций от силовой установки «Хонды».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android