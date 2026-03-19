Стало известно, кого выбрал Эдриан Ньюи на пост руководителя «Астон Мартин»

Руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи выбрал преемником на свой пост нынешнего руководителя «Ауди» Джонатана Уитли. Об этом сообщает итальянский портал AutoRacer со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, Джонатан Уитли склонен принять предложение «Астон Мартин», хотя соглашение ещё не оформлено официально. Условия его «отпуска по уходу за садом» также пока не согласованы. При этом в «Астон Мартин» ожидают, что Джонатан начнёт работу в команде как можно скорее.

Напомним, Уитли ранее занимал пост спортивного директора австрийской команды «Ред Булл». В составе «быков» Джонатан работал с 2006 по 2024 год.

