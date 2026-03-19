Берман оценил свои шансы на переход в «Феррари» по окончании сезона-2026

Пилот «Хаас» Оливер Берман признал, что обязан своим местом в Формуле-1 тесным связям с итальянской командой, но подчеркнул, что полностью сосредоточен на выступлениях за нынешний коллектив.
В подкасте Back at Base Берман прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Феррари». Он заявил, что его будущее связано с «Хаасом». При этом гонщик отметил, что именно «прочная связь» с итальянской командой стала фундаментом его карьеры.
«У нас иногда проходят встречи, где мы обсуждаем вызовы, с которыми я сталкиваюсь по ходу сезона. Это просто открытый диалог. Мне нравится объяснять, что происходит на моей стороне, потому что по бумажным отчётам легко судить о результатах, но они не всегда отражают полную картину. О моём будущем мы не говорим. Я просто пилотирую машину. Думаю, всё остальное решится само собой, если я буду показывать хорошие результаты», — приводит слова Бермана F1 Oversteer.
- 19 марта 2026
