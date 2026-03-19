Уитли принял предложение перейти из «Ауди» в «Астон Мартин» — Motorsport
Действующий руководитель «Ауди» Джонатан Уитли станет преемником Эдриана Ньюи и займёт пост руководителя «Астон Мартин». Об этом сообщает итальянский портал Motorsport Italia.

Согласно имеющейся информации, Ньюи, в свою очередь, сосредоточится на техническом аспекте работы команды после прихода Уитли.

Напомним, Уитли ранее занимал пост спортивного директора австрийской команды «Ред Булл». В составе «быков» Джонатан работал с 2006 по 2024 год.

Ранее итальянский портал AutoRacer также сообщил, что Уитли придёт на замену Ньюи в «Астон Мартин», назвав некоторые детали перехода Джонатана в британский коллектив.

Материалы по теме
Стало известно, кого выбрал Эдриан Ньюи на пост руководителя «Астон Мартин»
