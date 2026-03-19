Масса — об Алонсо: время Фернандо уже прошло

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса жёстко оценил перспективы двукратного чемпиона Фернандо Алонсо на фоне неудачного старта «Астон Мартин» в сезоне-2026.

«Время Фернандо уже прошло. Пора переходить в другие серии. Похоже, это будет один из худших сезонов в его карьере. Нужно терпение… но в 44 года быть терпеливым непросто», – приводит слова Массы издания F1oversteer.

В текущем сезоне Алонсо не финишировал ни в одной гонке: в Австралии он сошёл из-за проблем с силовой установкой, а в Китае досрочно завершил гонку из-за сильных вибраций мотора «Хонды».

Ранее сообщалось, что ФИА может временно отстранить «Астон Мартин» от участия в гонках, если команда не устранит проблемы с надёжностью и безопасностью силовой установки.

