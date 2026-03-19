В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о перестановках в руководстве команды

Пресс-служба «Астон Мартин» опубликовала заявление насчёт слухов об уходе Эдриана Ньюи с поста руководителя британской команды и приходе на его пост действующего руководителя коллектива «Ауди» Джонатана Уитли, констатировав, что Ньюи в данный момент сохраняет обе должности.

«Команда не будет участвовать в спекуляциях в СМИ относительно своего руководящего состава. Эдриан Ньюи продолжает руководить командой», — сказано в пресс-релизе, опубликованном порталом RacingNews365.

Ранее в прессе появилась неподтверждённая информация о том, что Эдриан покинет пост руководителя команды и сосредоточится на техническом аспекте работы «Астон Мартин», а Джонатан займёт его место и переговоры об этом уже ведутся.

