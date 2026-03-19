В ФИА назначили нового заместителя директора гонки в Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о назначении новым заместителем директора гонки в Формуле-1 североирландца Пола Бёрнса. Об этом сообщает портал Motorsport.

Теперь Пол будет оказывать помощь директору гонки Рую Маркешу. Ранее должность заместителя занимала Клэр Даббельман, которая объявила о своём уходе в начале 2026 года. Поэтому на первых двух этапах чемпионата Маркеш работал без заместителя.

Напомним, Пол начал работу в структуре ФИА в 2023 году, занимая пост заместителя директора гонки в Ф-2 и Ф-4. Кроме того, он также работал в Formula One Management, где отвечал за хронометраж и участвовал в финальном утверждении результатов гонок Формулы-1.