Штайнер отреагировал на критику Ферстаппена в адрес новых болидов Формулы-1

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что недовольство нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена вызвано прежде всего неудачными результатами, а не объективными проблемами новых болидов.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Знаете, у нас всегда есть мнение обо всём, но что касается меня, я думаю, что эти гонки были неплохими. Конечно, такие люди, как Макс, возможно, не любят перемен, и, очевидно, он не привык быть не в лучшей машине. Это расстраивает его, но стоит принять новые правила», — сказал Штайнер в интервью talkSPORT.

Ферстаппен выступает с критикой новых правил с предсезонных тестов в Бахрейне. После Гран-при Австралии он подробно объяснил причины своего негативного отношения к машинам 2026 года. В Китае гонщик столкнулся с серьёзными трудностями и в итоге сошёл с дистанции основной гонки, после чего вновь обрушился на регламент.

