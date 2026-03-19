В «Ауди» недовольны возможным уходом Уитли в «Астон Мартин» — источник

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер остался недоволен возможным уходом руководителя команды Джонатана Уитли из коллектива и переходом на аналогичный пост в британский «Астон Мартин». Об этом сообщает аккаунт Formula Audi в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, в «Ауди» рассчитывали, что Джонатан останется на посту руководителя, поскольку он проработал в этом качестве лишь несколько месяцев.

Напомним, Уитли ранее занимал пост спортивного директора австрийской команды «Ред Булл». В составе «быков» Джонатан работал с 2006 по 2024 год.

Ранее появилась неподтверждённая информация о переходе Джонатана в «Астон Мартин» на пост руководителя коллектива вместо Эдриана Ньюи.