Ральф Шумахер дал совет Максу Ферстаппену после неудачного старта сезона

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик немец Ральф Шумахер дал совет четырёхкратному чемпиону Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландцу Максу Ферстаппену после неудачного старта сезона-2026.

«Максу следует быть более сфокусированным. В этом году у него не самая подходящая машина. Он не может легко использовать свои сильные стороны, управляя ею. Когда Макс пытается, совершает ошибки. Мы давно не видели подобного от него. Поэтому можно сказать, что это не оптимальный болид для Макса. Я считаю, что сейчас самое время для перехода к командой стратегии в их команде.

Пришло время, когда Максу надо отпустить бразды правления, принять ограничения, налагаемые регламентом, и сосредоточиться на работе за кулисами с ФИА. Однако он должен одновременно выполнять свои обязанности лидера команды, отплачивая ей за многолетнюю поддержку, которая привела его к четырём титулам. Теперь пришло время отплатить ему тем же своей команде», — приводит слова Шумахера портал F1oversteer.

Материалы по теме
Штайнер отреагировал на критику Ферстаппена в адрес новых болидов Формулы-1
