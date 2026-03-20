Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В «Ауди» не опровергли слухи о переходе Джонатана Уитли в «Астон Мартин»

В «Ауди» не опровергли слухи о переходе Джонатана Уитли в «Астон Мартин»
Представитель немецкой команды Формулы-1 «Ауди» отреагировал на слухи о возможном уходе руководителя коллектива Джонатана Уитли в британский «Астон Мартин» на аналогичную должность.

«Мы в курсе последних сообщений в прессе. С нашей стороны нет никаких официальных обновлений в настоящий момент, и мы не комментируем слухи», — приводит слова представителя команды портал The Race.

Ранее в прессе появилась неподтверждённая информация о том, что Эдриан покинет пост руководителя команды и сосредоточится на техническом аспекте работы «Астон Мартин», а Джонатан займёт его место. Кроме того, переговоры об этом уже ведутся.

