В «Ауди» не опровергли слухи о переходе Джонатана Уитли в «Астон Мартин»

Представитель немецкой команды Формулы-1 «Ауди» отреагировал на слухи о возможном уходе руководителя коллектива Джонатана Уитли в британский «Астон Мартин» на аналогичную должность.

«Мы в курсе последних сообщений в прессе. С нашей стороны нет никаких официальных обновлений в настоящий момент, и мы не комментируем слухи», — приводит слова представителя команды портал The Race.

Ранее в прессе появилась неподтверждённая информация о том, что Эдриан покинет пост руководителя команды и сосредоточится на техническом аспекте работы «Астон Мартин», а Джонатан займёт его место. Кроме того, переговоры об этом уже ведутся.