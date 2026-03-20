Ферстаппен ответил, связаны ли проблемы «Ред Булл» в 2026-м с развитием машины 2025-го

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ответил, связаны ли проблемы с болидом 2026-го с долгим развитием машины 2025-го из-за титульной борьбы до последнего этапа.

«Нет, потому что то же самое можно сказать о 2021 и 2022 годе, а в 2022-м мы определённо были очень быстры. Последние несколько лет мы были в гораздо более стабильном положении, чем сейчас. Сейчас нужно многое улучшить», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

В 2021-м Ферстаппен завоевал свой первый титул, судьба которого решилась в последней гонке сезона Гран-при Абу-Даби в борьбе с Льюисом Хэмилтоном. В 2025-м Макс претендовал на титул также до Гран-при Абу-Даби включительно, а команда обновляла болид.