Уитли хочет уйти из «Ауди» из-за конфликтов с Бинотто — Bild

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ауди» Джонатан Уитли может перейти в «Астон Мартин» из-за конфликтов с главным операционным и техническим директором немцев Маттиа Бинотто, сообщили в Bild.

По информации немецкой прессы, семья Уитли стремится вернуться на родину в Англию, а у самого Джонатана к тому же там будет единоличное право принимать решения. Потому что между Уитли и главой проекта «Ауди» Маттиа Бинотто, с которым он образует двойное руководство, уже некоторое время происходят конфликты. Сообщается, что они неоднократно расходились во мнениях по определённым вопросам.

Генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер хотя и считает своё двойное руководство возможным, но не считает такую ситуацию идеальной, поэтому готов внести изменения и принять уход Уитли. Вполне возможно, что проблема решится для него сама собой уже в пятницу, так как у Дёлльнера назначена встреча с Уитли.

