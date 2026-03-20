«Маниакально-депрессивный спорт». Вольф — о триумфе Антонелли на ГП Китая Ф-1

«Маниакально-депрессивный спорт». Вольф — о триумфе Антонелли на ГП Китая Ф-1
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о реакции в медиа на победу Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Когда дела идут плохо, находятся люди, которые выходят и говорят: «Это было плохое решение», и «Мерседес» пошёл на слишком большой риск». Да, это никогда не было по-настоящему жёсткой критикой, потому что люди признают его талант, но было много мнений как внутри спорта, так и снаружи, говорили: «Это было ошибкой».

Так что приятно взять небольшой реванш, очевидно, что это всего одна победа в гонке. Этот спорт, в котором мы живём, маниакально-депрессивный — сегодня всё отлично, через две недели мы в Японии, если он врежется в стену, люди скажут, что он слишком молод. Так что я думаю, нам просто нужно сохранять концентрацию», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Материалы по теме
Ферстаппен ответил, связаны ли проблемы «Ред Булл» в 2026-м с развитием машины 2025-го
