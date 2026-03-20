«Они в плохом положении». Ф-Е отреагировала на критику Ф-1 со стороны Ферстаппена

Соучредитель Формулы-E Альберто Лонго заявил, что критика нового регламента Формулы-1 со стороны четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») идёт во вред «Королевским гонкам».

«Скорее всего, когда самая большая звезда спорта жалуется, это означает, что они в действительно плохом положении. Это точно нехорошо. Вы знаете, что обычно говорят: «Пусть шумят, плохой или хороший, но любой шум всегда полезен для автоспорта или для отдельной серии в целом».

Но, с моей точки зрения, они очень рискуют из-за того, что ведущие топ-пилоты и звёзды открыто выступают против нового регламента гонок. Определённо, им стоит обратить на это внимание», — приводит слова Лонго издание RacingNews365.