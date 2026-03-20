«Нравится или нет, но ключевой фактор». Буэми объяснил, почему пилотам Ф-1 тяжело в 2026-м

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми объяснил, почему пилотам «Королевских гонок» приходится тяжело в сезоне-2026.

«Думаю, вы видели скорость входа в некоторых местах, легко услышать, как двигатель работает на полную, а скорость очень сильно падает. Это непросто для пилотов, тебе приходится активировать режим прямой гораздо чаще, чем DRS, и ещё сверху приходится гораздо больше управлять батареей.

Теперь пилоту ещё аккуратнее нужно контролировать скорость входа, потому что иногда рекуперация больше, иногда меньше, и разница в скорости на входе может составлять 40 км/ч, так что им приходится постоянно адаптироваться. Это непросто, и в поворотах меньше прижимной силы, шины меньше, но машина тоже меньше и легче, что делает её более манёвренной».

Но так много всего изменилось, и трудно объяснить всё, но для парней это вызов, требующий грамотного менеджмента, но, безусловно, управление энергией важнее, чем когда-либо было в Формуле-1. Нравится это или нет, но это ключевой фактор», — приводит слова Буэми RacingNews365.

