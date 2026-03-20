Хельмут Марко запретил Ферстаппену провести демо-заезд на болиде Ф-1 на «Нюрбургринге»

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что запретил четырёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену провести демо-заезд на болиде «Королевских гонок» на «Нордшляйфе».

«Годы назад Макс с энтузиазмом рассказывал мне о «Нордшляйфе». Он хотел провести демо-заезд на болиде Формулы-1 «Ред Булл». Но у меня тогда зазвенели все колокола тревоги. О демо-заезде не могло быть и речи! Макс видел то безумное видео, где Тимо Бернхард побил рекорд круга [на Porsche 919 Hybrid Evo]. Думаю, он хотел побить его снова на «Ред Булл».

Это было слишком опасно, на мой взгляд. Поэтому я остановил это и запретил. К счастью, теперь он может наслаждаться Нордшляйфе на Mercedes GT3. Однако я опасаюсь, что рекорд круга Бернхарда всё ещё у него в голове. В конце концов, он гонщик старой школы», — приводит слова Марко F1-Insider.

Материалы по теме
Ферстаппен ответил, связаны ли проблемы «Ред Булл» в 2026-м с развитием машины 2025-го
