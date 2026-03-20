Култхард восхитился молодыми гонщиками Ф-1 после победы Антонелли на Гран-при Китая

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о молодых гонщиках серии после победы Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая.

«Как человек старшего возраста… я бы хотел даже сказать «джентльмен», но некоторые могут с этим поспорить… как человек старшего возраста я мог прочувствовать его состояние как молодого гонщика. Он всего на пару лет старше моего сына, так что в своих глазах я вижу мальчика. Конечно, он мужчина, однако в моих глазах он мальчик, и то, что он сдержался и не сразу заплакал в начале разговора, — это абсолютно нормально.

А потом, думаю, он встретился взглядом со своим отцом за барьерами, и это, наверное, вызвало слёзы. Затем мне стали говорить в ухо: «Переходи к Джорджу [Расселлу], который был вторым», но мне показалось, что это убило бы тот момент. Это был прекрасный эпизод, потому что парень осуществил свою мечту — стать победителем Гран-при, и это может направить его на путь к тому, чтобы стать одним из самых молодых чемпионов мира, если он продолжит в том же духе, потому что сейчас «Мерседес» выглядит очень сильно.

Так что меня полностью впечатлило то, что он выиграл свой первый Гран-при в 19 лет. Я впервые сел за руль гоночной машины Формулы-1 в 19 лет. Мне довелось проехать на «Макларене» Айртона Сенны в рамках награды для молодых гонщиков. Я помню, как уехал оттуда с мыслью: «О, это просто машина». Потому что, когда смотришь на Формулу-1 со стороны, кажется, что это какой-то космический корабль, однако на самом деле это был отличный способ для меня понять, что это просто машина.

Но прошло ещё четыре года, прежде чем я попал в Формулу-1, и к тому времени я не могу сказать, что уже был мужчиной, наверное, я таким стал только к 30 годам, но свою первую гонку я выиграл в 24. Так что то, как они это воспринимают, как они понимают мир вокруг себя… Думаю, Арвид Линдблад, когда он набрал очки в своей первой гонке, сказал, что работал над этим всю свою жизнь. Я думаю: «Всю свою жизнь?» Моя трудовая жизнь длиннее, чем время, которое он вообще провёл на планете Земля», — сказал Култхард на YouTube-канале Up To Speed.