«Мерседес» объявил о назначении заместителя руководителя команды

«Мерседес» официально объявил о расширении руководящего состава команды. Брэдли Лорд, работающий в организации более 10 лет, назначен заместителем руководителя команды Тото Вольфа. Изменение вступает в силу немедленно.

«С ростом нашей команды и Формулы-1 масштаб деятельности и соответствующих обязанностей на старшем уровне значительно увеличился. Поэтому мы воспользовались этой возможностью, чтобы внести изменения, которые фактически уже действовали на практике некоторое время.

Хотя моя роль и общие обязанности не изменятся ни на йоту, работа Брэдли в качестве заместителя руководителя команды ещё больше усилит потенциал нашей руководящей группы и обеспечит постоянную поддержку для меня как руководителя команды и генерального директора.

Брэдли — преданный своему делу и давний член нашей организации, сыгравший важную роль в том, что команда стала самой успешной в современную эпоху. Такое выстраивание структуры гарантирует, что наша руководящая группа сможет полностью сосредоточиться на тех направлениях, где они могут принести наибольшую пользу, и оптимизирует её для удовлетворения требований быстрорастущего вида спорта», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

