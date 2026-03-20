«Опель» станет 12-й командой Формулы-E в эпоху Gen4

«Опель» станет 12-й командой Формулы-E в эпоху Gen4
Немецкий автопроизводитель «Опель» объявил о вступлении в чемпионат Формулы-E со следующего сезона, когда будет введён новый технический регламент Gen4. Команда получит название Opel GSE Formula E Team.

«Опель» будет выступать в качестве заводского коллектива по четырёхлетнему контракту, используя силовые установки Stellantis. В чемпионате станет 12 команд и 24 машины. О новом производителе объявлено перед дебютным этапом в Мадриде и спустя день после того, как DS Automobiles подтвердила уход из серии по окончании сезона. Обе марки принадлежат Stellantis, но «Опель» входит по новой лицензии.

«Вступление в Формулу-E — новая веха для «Опеля» на пути к электрическому будущему. С переходом на машины Gen4 со следующего сезона мы видим идеальное время для участия в этих захватывающих электрических гонках. Наша команда покажет то, что представляет бренд: немецкое машиностроение, смелый дизайн и электрифицированную производительность», — приводит слова генерального директора «Опеля» Флориана Хюттля пресс-служба серии.

Руководителем команды станет Йорг Шротт, который также возглавляет отдел автоспорта в компании. Подготовка к дебюту уже началась. Генеральный директор Формулы-E Джефф Доддс назвал приход немецкого бренда «важным знаком для развития серии в переходе к электрической мобильности».

