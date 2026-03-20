Джонатан Уитли покинул пост руководителя «Ауди»

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли покинул команду с немедленным вступлением приказа в силу. Об этом сообщается в официальном заявлении коллектива. Причиной ухода британца названы личные обстоятельства.

«Команда благодарит Джонатана за его вклад в проект и желает ему успехов во всех начинаниях.

Будущая структура команды будет полностью определена на более позднем этапе, поскольку организация продолжает адаптироваться к меняющимся условиям Формулы-1. Благодаря непоколебимой приверженности AUDI AG команда «Ауди» продолжит прогрессировать на пути к борьбе за чемпионские титулы к 2030 году», — говорится в заявлении.

Глава проекта Маттиа Бинотто, возглавляющий команду с 2024 года, возьмёт на себя дополнительные обязанности в качестве руководителя команды.