Лоуренс Стролл выступил с заявлением на фоне слухов о перестановках в «Астон Мартин»

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл выступил с официальным заявлением, в котором опроверг слухи о возможной смене руководства команды, и подтвердил особый статус Эдриана Ньюи.

«В связи с текущими спекуляциями относительно роли Эдриана Ньюи в нашей команде я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы развеять все сомнения.

Как исполнительный председатель и контролирующий акционер я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Эдриан Ньюи является моим партнёром и важным акционером. Он занимает должность управляющего технического партнёра AMR, и между нами сложились подлинные партнёрские отношения, основанные на общем видении успеха компании.

У нас здесь всё устроено по-своему, и, хотя сейчас у нас нет традиционной должности руководителя команды, как это принято в других местах, — это сделано специально.

Будучи самым успешным инженером в истории этого вида спорта, Эдриан уделяет основное внимание стратегическому и техническому руководству — именно в этих областях он достиг наибольших успехов. Его поддерживает высококвалифицированная команда высшего руководства, которая обеспечивает эффективную работу всех подразделений компании как на территории кампуса, так и на трассе.

К нам регулярно обращаются представители топ-менеджмента других команд, которые хотели бы присоединиться к «Астон Мартин», однако в соответствии с нашей политикой мы не комментируем слухи и домыслы», — говорится в заявлении.

Материалы по теме
Ньюи против присоединения Хорнера к «Астон Мартин» — ВВС
