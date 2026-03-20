Масса: моя борьба заключается в том, чтобы добиться признания меня чемпионом

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса подтвердил, что продолжает судебную тяжбу с ФИА, ФОМ и Берни Экклстоуном за пересмотр результата чемпионата 2008 года, в котором он уступил Льюису Хэмилтону одно очко.

«Моя борьба заключается в том, чтобы добиться признания меня чемпионом. Ведь то, что со мной произошло, несправедливо в любом виде спорта. Мы знали, что гонка была сфальсифицирована, но подтверждение об этом получили в 2009 году, то есть на следующий год, и у нас не было возможности подать апелляцию, потому что правила гласили: как только гонщик получает трофей и наступает новый год, результат не может быть изменён, за исключением случаев допинга. Так что мы не смогли бороться из-за этих правил.

Однако потом, спустя 15 лет, Берни Экклстоун сказал, что они знали об этом ещё в том году. Они знали ещё в том году, что гонка была сфальсифицирована, и специально не начали расследование, это он так сказал. Так что из-за заговора мне не дали возможности побороться за чемпионство. Ведь если бы они начали расследование в 2008 году, гонка была бы отменена. Если бы гонку отменили, чемпионом стал бы я. Но мне не дали возможности бороться.

Поэтому, сказав: «Ладно, теперь нам придётся бороться, потому что это несправедливо», я хотел доказать не только спорту, но и людям, что это не спорт. А что такое спорт? Спорт — это спорт. Если у тебя сломалась машина, это спорт. Если ты попадаешь в аварию, это спорт. Если ты борешься и проигрываешь в последней гонке с разницей в одно очко, это спорт. Но то, что произошло в Сингапуре, — это не спорт. То, что со мной произошло, было несправедливо. Поэтому мы боремся, и судья присудил нам победу, дал возможность открыть дело. И теперь дело будет возобновлено, мы будем бороться и докажем, что то, что со мной произошло, не является частью этого вида спорта.

Мы боремся за это, и я искренне верю в справедливость. Я верю в то, что справедливо, в то, что правильно. В этом деле мы должны победить. То, что со мной произошло, было несправедливо, неспортивно и неправильно. Поэтому я искренне верю в справедливость и именно за это борюсь, трачу кучу денег на адвокатов, что для меня нелегко», — приводит слова Массы издание sport.es.