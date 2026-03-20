Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-механик «Ред Булл»: жестоко было смотреть, как Макс Ферстаппен отстаёт

Комментарии

Бывший механик «Ред Булл», а ныне посол команды Калум Николас высказался о неудачном старте Макса Ферстаппена в спринте и гонке Гран-при Китая. По словам британца, было «брутально» наблюдать за тем, как нидерландец теряет позиции на старте.

«Тяжёлый уикенд для «Ред Булл». Исак [Хаджар] отлично справился с восстановлением, и я рад, что он смог набрать столько гоночных кругов после сбоя в Австралии!

Неудачные старты было просто мучительно смотреть. Я люблю подшучивать над своими друзьями-инженерами по системам управления, но это действительно целое искусство, и я даже представить не могу, насколько сложнее всё стало из-за этих силовых установок.

Жестоко было смотреть, как Макс отстаёт. Этот год никогда не обещал быть лёгким. Если вы думали, что команда построит невероятный завод, спроектирует и изготовит абсолютно безупречный силовой агрегат за четыре года и сразу же добьётся успеха, то вы действительно не понимаете технических сложностей, которые таит в себе Формула-1.

Как я уже говорил ранее, если и есть в паддоке команда, которая может справиться с этой задачей, то это «Ред Булл». Это процесс. У нас и раньше бывали тяжелые годы, и, когда они наступают, мы мобилизуемся на полную», — приводит слова Николаса издание PlanetF1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android