Экс-механик «Ред Булл»: жестоко было смотреть, как Макс Ферстаппен отстаёт

Бывший механик «Ред Булл», а ныне посол команды Калум Николас высказался о неудачном старте Макса Ферстаппена в спринте и гонке Гран-при Китая. По словам британца, было «брутально» наблюдать за тем, как нидерландец теряет позиции на старте.

«Тяжёлый уикенд для «Ред Булл». Исак [Хаджар] отлично справился с восстановлением, и я рад, что он смог набрать столько гоночных кругов после сбоя в Австралии!

Неудачные старты было просто мучительно смотреть. Я люблю подшучивать над своими друзьями-инженерами по системам управления, но это действительно целое искусство, и я даже представить не могу, насколько сложнее всё стало из-за этих силовых установок.

Жестоко было смотреть, как Макс отстаёт. Этот год никогда не обещал быть лёгким. Если вы думали, что команда построит невероятный завод, спроектирует и изготовит абсолютно безупречный силовой агрегат за четыре года и сразу же добьётся успеха, то вы действительно не понимаете технических сложностей, которые таит в себе Формула-1.

Как я уже говорил ранее, если и есть в паддоке команда, которая может справиться с этой задачей, то это «Ред Булл». Это процесс. У нас и раньше бывали тяжелые годы, и, когда они наступают, мы мобилизуемся на полную», — приводит слова Николаса издание PlanetF1.