Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Виталий Петров сыграет за Fight Nights в матче медиафутбольного турнира «На Пике»

Виталий Петров сыграет за Fight Nights в матче медиафутбольного турнира «На Пике»
Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров примет участие в матче медиафутбольного турнира «На Пике». Об этом сообщается на странице чемпионата в социальных сетях.

В воскресенье, 23 марта, Петров сыграет за команду Fight Nights против «СКА Ростов». Начало встречи — в 19:00 мск.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010-2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».

