Виталий Петров сыграет за Fight Nights в матче медиафутбольного турнира «На Пике»

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров примет участие в матче медиафутбольного турнира «На Пике». Об этом сообщается на странице чемпионата в социальных сетях.

В воскресенье, 23 марта, Петров сыграет за команду Fight Nights против «СКА Ростов». Начало встречи — в 19:00 мск.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010-2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».