Для подготовки трассы MotoGP в Бразилии после наводнения привлекли заключённых

Старт гоночного уикенда MotoGP в Бразилии, где этап проходит впервые за 20 лет, был сдвинут на час из-за сильных дождей и наводнения на автодроме в Гоянии. Об этом сообщает The Race.
В регионе неделю, предшествовавшую гонке, шли проливные дожди, в результате чего значительные участки трассы оказались затоплены. Для откачки воды организаторы привлекли в том числе группы заключённых из местных тюрем.
Ситуацию усугубило позднее завершение строительных работ на трассе, из-за чего дождь смыл на асфальт толстый слой красной грязи. В пятницу утром сессия Moto3 не смогла стартовать в 9:00 по местному времени. Позже расписание было скорректировано, и свободные практики всё же состоялись.
По прогнозу, дожди могут продолжаться в течение всего уикенда. Организаторы продолжают бороться с последствиями стихии.
В 22:00 мск должна стартовать вторая свободная практика MotoGP.
