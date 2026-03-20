Мик Шумахер раскрыл необычное прозвище, которое получил в IndyCar

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер рассказал о новом прозвище, которое ему дали в команде Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) после перехода в IndyCar.

26-летний немец подписал полноценный контракт с RLL на сезон-2026, оставив роль резервного пилота в «Альпин» и программу в WEC. В Формуле-1 Шумахер выступал за «Хаас» в 2021-2022 годах, набрав 12 очков, после чего был уволен Гюнтером Штайнером.

«В команде они называют меня Легконогим (twinkle toes), потому что у меня очень плавная работа педалями. Но так я учился пилотировать машины в Европе», — заявил Шумахер в подкасте Speed.

Немец также отметил ключевые различия между Формулой-1 и IndyCar: отсутствие усилителя руля, иное распределение веса и мощности, а также особенности работы с шинами. По словам Шумахера, адаптация к новому чемпионату требует времени — после двух этапов он занимает последнее место в общем зачёте.

Материалы по теме
Мик Шумахер прокомментировал сход в дебютной гонке IndyCar
Комментарии
