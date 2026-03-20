В Сильверстоуне посадят дерево за каждое очко британских пилотов в сезоне-2026

Автодром «Сильверстоун» запустил экологическую программу British Points. British Roots («Британские очки. Британские корни»), в рамках которой одно дерево будет высаживаться за каждое очко, набранное британскими гонщиками в чемпионате Формулы-1 сезона-2026. Об этом сообщается на официальном сайте трассы.

В проекте участвуют пять пилотов: Ландо Норрис, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Оливер Берман и Арвид Линдблад. Каждое набранное ими очко будет конвертировано в одно дерево, но не более 1000 за сезон. После двух этапов британцы набрали 120 очков.

Деревья будут высажены в ноябре-декабре на территории Нортгемптоншира и Бакингемшира, в окрестностях автодрома. В посадку войдут дуб, вишня, каштан, яблоня и тёрн, а также микролеса по методу Мияваки. Проект реализуется в партнёрстве с iNREACH и treeapp.

В прошлом сезоне британские пилоты набрали 939 очков. В 2026 году, с увеличением календаря до 22 гонок и появлением Линдблада, организаторы рассчитывают приблизиться к отметке в 1000 очков. За каждым деревом будет вестись долгосрочное наблюдение: измерение поглощения углерода и отслеживание состояния.

Программа стала частью стратегии устойчивого развития Сильверстоуна Shift to Zero.